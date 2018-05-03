На месте сгоревшего кемеровского ТЦ к 1 сентября появится сквер

К 1 сентября в Кемерово на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», снос которого планируется начать во второй половине мая, появится сквер памяти погибших. Об этом сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Сквер с часовней или с мемориалом — мы пока ещё не знаем, исполним волю родственников пострадавших и жителей Кузбасса, какое решение они примут (опрос общественного мнения ещё продолжается). Но самое главное, чтобы к 1 сентября, когда все дети пойдут в школу, у нас должно быть все реализовано», — заявил он.

Глава Кузбасса подтвердил, что расходы по сносу сгоревшего ТЦ берут на себя собственники «Зимней вишни».

«Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — цитирует Цивилева «РИА Новости».

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