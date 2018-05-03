Новости общества

14:39 МСК
Новости раздела
Общество

Доход мэра Челнов за 2017 год снизился с 4,3 до 3,8 млн рублей

14:11, 03.05.2018
Доход мэра Челнов за 2017 год снизился с 4,3 до 3,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев по итогам 2017 года заработал 3,8 млн рублей против 4,3 млн рублей годом ранее. Об этом говорится в сведениях о доходах, опубликованных на сайте мэрии города.

Градоначальник по-прежнему владеет 1/2 квартиры площадью 94,4 кв. м и полностью квартирой площадью 198 кв. м, а также парковочным местом, автомобилем LADA 212140 и прицепом.

Супруга мэра Челнов, как и в 2016 году, ничего не заработала. В ее собственности находится Toyota Rav4 и половина общей с мужем квартиры в 94,4 кв. м.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также