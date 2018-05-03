Доход мэра Челнов за 2017 год снизился с 4,3 до 3,8 млн рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев по итогам 2017 года заработал 3,8 млн рублей против 4,3 млн рублей годом ранее. Об этом говорится в сведениях о доходах, опубликованных на сайте мэрии города.

Градоначальник по-прежнему владеет 1/2 квартиры площадью 94,4 кв. м и полностью квартирой площадью 198 кв. м, а также парковочным местом, автомобилем LADA 212140 и прицепом.



Супруга мэра Челнов, как и в 2016 году, ничего не заработала. В ее собственности находится Toyota Rav4 и половина общей с мужем квартиры в 94,4 кв. м.