В Удмуртии с начала года зарегистрировали лишь 5 преступлений, связанных со взятками

По итогам марта 2018 года в Удмуртии зарегистрировали 4 преступления по статье УК РФ «Получение взятки» и одно — по статье «Дача взятки». При этом в суд направлены три и два дела соответственно.

По итогам 2017 года в Удмуртии зарегистрировано 24 получения взятки и 8 случаев дачи взятки. В 2016-м эти показатели составляли 52 и 35 случаев соответственно, следует из статистики Генпрокуратуры РФ.

Напомним, что за I квартал 2018 года в Оренбургской области зафиксировано 32 преступления по статье «Получение взятки». В Башкирии этот показатель достиг 38-ми случаев. В Кировской области — всего 9.