В Оренбуржье за три месяца количество взяток достигло половины прошлогоднего показателя

По итогам марта 2018 года в Оренбургской области зарегистрировано 32 преступления по статье «Получение взятки». За три месяца этот показатель уже превысил половину от количества аналогичных преступлений за весь 2017 год.

Согласно статистике Генпрокуратуры РФ, за I квартал 2018 года в области зарегистрировано 32 преступления по статье «Получение взятки» и 10 преступлений по статье «Дача взятки».

В 2017 году по этим же статьям зарегистрировано 62 и 28 преступлений соответственно. В 2016-м эти показатели составили 30 и 36 преступлений.

При этом предварительное расследование проводилось по 10 случаям получения и 6 случаям дачи взятки. Столько же дел было направлено в суд.