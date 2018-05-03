В Кировской области с начала года зафиксировано 9 случаев получения взятки

По итогам марта 2018 года Генпрокуратура РФ зафиксировала в Кировской области 9 преступлений по статье «Получение взятки». При этом с начала года в регионе не отмечено ни одного преступления по статье «Дача взятки».

Однако за три месяца в области число полученных взяток уже почти достигло двух третей от показателя за 2017 год, следует из статистики надзорного ведомства. За весь прошлый год в регионе зарегистрировано 15 преступлений по статье «Получение взятки» и 11 преступлений по статье «Дача взятки».

Любопытно, что в 2016 году Генпрокуратура зарегистрировала 14 и 49 преступлений соответственно. При этом проводилось 74 предварительных расследования по делам о даче взятки и 73 дела были направлены в суд.