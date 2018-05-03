Доходы вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева выросли на 400 тысяч рублей до 6,9 миллиона рублей

По итогам 2017 года доходы вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева достигли 6,9 млн рублей. По сравнению с 2016-м чиновник заработал приблизительно на 400 тысяч рублей больше.

Согласно отчетности вице-премьера РТ, его супруга заработала в 2017 году 4,3 млн рублей.

Шайхразиев владеет квартирой площадью 156,3 кв. м и долей в квартире на 200,9 кв. м. Также чиновник задекларировал парковочное место (14 кв. м) и нежилое помещение (3,3 кв. м).