Инаугурация Путина обойдется без «Кортежей» — СМИ

Во время инаугурации Владимира Путина кортеж будущего президента России может отказаться от традиционного проезда по Москве.



Об этом сообщают источники «РИА Новости», знакомые с подготовкой мероприятия. Раньше в СМИ появлялась информация, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвердили. Однако от использования новейших лимузинов «Кортеж» могут отказаться.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. После официального вступления в должность он отправит правительство в отставку и сформирует новый кабинет министров. На предыдущих церемониях Путин ехал в Кремль на инаугурацию в сопровождении эскорта Федеральной службы охраны.

Добавим, что в феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что автомобили серии «Кортеж» будут окончательно готовы к инаугурации президента РФ.

