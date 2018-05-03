Татарстанец придумал, как печатать ракетные двигатели на 3D-принтере

34-летний уроженец Татарстана Надир Багавеев и его компания Bagaveev Corporation научились печатать ракетные двигатели на 3D-принтере.



Производство такого двигателя как единой конструкции снижает стоимость деталей и риски ошибки при сборке, заявил Багавеев журналу РБК. Пока разработку проверяют на ракетах размером в 4 метра. В будущем он собирается печатать двигатели и для больших ракет.

По мнению предпринимателя, «маленькие» ракеты позволяют совершать запуски через месяц после сборки аппарата. Запуска больших ракет приходится ждать до 2 лет. За «срочность» запусков Bagaveev Corporation собирается брать дополнительную плату. Стоимость услуги пока не разглашается. Также отмечается, что в целом при себестоимости не больше $1 млн запуск ракеты обойдется заказчику в $3—6 млн.

На счету Bagaveev Corporation два удачных тестовых запуска. Первый показал, что двигатели работают. Второй — что системы управления турбонасосом и двигателем исправны. В планах провести третий запуск, в процессе которого двигатель должен вывести ракету на орбиту. После этого компания сможет привлечь дополнительное финансирование и нанять новых сотрудников. Сейчас над проектом, помимо Багавеева, работают четыре человека.

Добавим, что с начала основания Bagaveev Corporation привлекла $2,5 млн инвестиций.