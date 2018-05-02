ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,5—1,75% годовых
Федеральная резервная система США (аналог российского Центробанка — прим. ред.) сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.
«Позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой, поддерживая, таким образом, сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2% инфляции», — говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте регулятора.
21 марта ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых.Экономика
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