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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,5—1,75% годовых

21:16, 02.05.2018
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,5—1,75% годовых
Фото: pixabay.com

Федеральная резервная система США (аналог российского Центробанка — прим. ред.) сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.

«Позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой, поддерживая, таким образом, сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2% инфляции», — говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте регулятора.

21 марта ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых.

Экономика
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