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В Саратове в результате пожара в ТЦ эвакуировали около 600 человек

19:55, 02.05.2018
В Саратове в результате пожара в ТЦ эвакуировали около 600 человек
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Из-за пожара в торговом центре в Саратове эвакуировали около 600 человек, пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня в 16:45 в торговом центре «Тау галерея» в Саратове сработала система пожаротушения и оповещения — на третьем этаже ТЦ в одном из кафе произошло возгорание на площади 3 кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар ликвидирован. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили, что каждый второй ТЦ нарушает требования пожарной безопасности.

Происшествия
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