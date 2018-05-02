В Саратове в результате пожара в ТЦ эвакуировали около 600 человек

Из-за пожара в торговом центре в Саратове эвакуировали около 600 человек, пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня в 16:45 в торговом центре «Тау галерея» в Саратове сработала система пожаротушения и оповещения — на третьем этаже ТЦ в одном из кафе произошло возгорание на площади 3 кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар ликвидирован. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили, что каждый второй ТЦ нарушает требования пожарной безопасности.