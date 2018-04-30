МЧС: каждый второй ТЦ нарушает требования пожарной безопасности

МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры страны, выявив нарушения требований противопожарной безопасности на каждом втором объекте.



«Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — цитирует «Интерфакс» главу ведомства Владимира Пучкова.

Отмечается, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров. Кроме того, ведомство еще раз проверит наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и другое.

«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.

Также Пучков призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

Ранее Пучков предложил увеличить штрафы к нарушителям особого противопожарного режима, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.