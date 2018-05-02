Правительство Оренбуржья готово потратить 300 тысяч рублей на этнологический мониторинг

Правительство Оренбургской области объявило тендер на этнологический мониторинг. Начальная цена контракта составляет 300 тысяч рублей.

Прием заявок проводится с 29 апреля по 21 мая, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Кроме того, власти региона объявили тендер на повышение квалификации чиновников по программе «Этноконфессиональные отношения и устойчивое развитие региона». Начальная стоимость контракта составляет 64,2 тысячи рублей.

Также в числе недавно опубликованных тендеры на повышение квалификации чиновников по программе «Организация и обеспечение работы кадровых служб в органах исполнительной власти» за 67,2 и 64,2 тысячи рублей. Еще 5,3 млн рублей правительство области готово потратить на «проведение мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области в сфере управления проектами».



