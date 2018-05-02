Глава ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в «горячую стадию»

Конфликт в Донбассе перешел в «горячую стадию». Об этом заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», — сказал он.

В качестве примера он привел недавний удар артиллерии по парадному расчету, готовившемуся к празднованию Дня Победы и бомбардировку блокпоста МВД республики, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе.