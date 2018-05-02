Иран обязали выплатить более $6 млрд семьям погибших при терактах 11 сентября

Суд в США обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.

Как сообщает The Hill со ссылкой на материалы суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек.

Размер компенсации родственникам различается: по $12,5 млн полагается супругам покойных, по $8,5 млн — родителям и детям, по $4,25 млн — братьям и сестрам. Общая сумма выплат превышает $6 млрд, уточняет RT.

11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл. Погибли около 3 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии задержали связанного с терактами 11 сентября исламиста.