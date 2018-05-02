В Армении временно прекратили движение поездов

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (принадлежит РЖД — прим. ред.) временно прекращает движение поездов в Армении. Это связано с перекрытием железнодорожных переездов протестующими.

«В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов ЗАО «ЮКЖД» по согласованию с Министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ЮКЖД.

В компании призвали протестующих не препятствовать естественной работе ж/д Армении.

Ж/д инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД по подписанному в феврале 2008 года концессионному договору.

Ранее в Ереване протестующие перекрыли входы в несколько министерств