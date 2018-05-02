ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

Воздушно-космические силы России впервые испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

По словам генерал-лейтенанта Александра Горькова, новая АСУ сократит время на доведение задач и повысит точность целеуказания. «Это очень важно при современных скоростях самолетов и высокой плотности воздушных атак», — отметил бывший начальник зенитных ракетных войск.

В Минобороны также отметили, что АСУ-ПВО позволяет объединить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и современные радиолокационные системы. Кроме того, комплекс способен в автоматическом режиме анализировать воздушную обстановку и выдает рекомендации на применение вооружения.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.