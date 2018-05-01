Лингвист Максим Кронгауз продолжит работать в РГГУ

Заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), лингвист Максим Кронгауз продолжит работать в ВУЗе.

«Сегодня, 1 мая, мне позвонили ректор, проректор по науке и начальник отдела кадров РГГУ с уверениями в продолжении моей работы в прежнем статусе, и я должен их за это поблагодарить», – написал он на своей странице в Facebоok.

Накануне стало известно об увольнении Максима Кронгауза из РГГУ.

Ранее лингвист рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как в России складывается диалог между властью и обществом и почему бессмысленны разговоры о деградации и гибели русского языка.