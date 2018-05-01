Лингвист Максим Кронгауз продолжит работать в РГГУ
Заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), лингвист Максим Кронгауз продолжит работать в ВУЗе.
«Сегодня, 1 мая, мне позвонили ректор, проректор по науке и начальник отдела кадров РГГУ с уверениями в продолжении моей работы в прежнем статусе, и я должен их за это поблагодарить», – написал он на своей странице в Facebоok.
Накануне стало известно об увольнении Максима Кронгауза из РГГУ.
Ранее лингвист рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как в России складывается диалог между властью и обществом и почему бессмысленны разговоры о деградации и гибели русского языка.ОбществоОбразование
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