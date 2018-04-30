Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ

Лингвиста Максима Кронгауза — автора книг «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения» (вместе с Григорием Крейдлиным) — уволили из Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!», — цитирует Кронгауза «Медуза».

Отмечается, что в 2016 году в институте был избран новый ректор Евгений Ивахненко. После этого появились сообщения о массовом увольнении сотрудников РГГУ. В августе 2017 года Ивахненко лишился поста ректора.

Ранее лингвист рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как в России складывается диалог между властью и обществом и почему бессмысленны разговоры о деградации и гибели русского языка.