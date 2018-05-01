«Салават Юлаев» подписал контракт с финским голкипером Юхой Метсолой
ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с финским голкипером Юхой Метсолой. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.
Соглашение с вратарем рассчитано на два сезона. С 2015 года финн защищал ворота хабаровского «Амура».
Несколькими днями ранее на два года был продлен контракт с молодым вратарем Иваном Федотовым, который в прошлом сезоне играл в нефтекамском «Торосе». Отметим, что в составе уфимской команды есть еще два голкипера — Иван Налимов и Андрей Кареев.
Кроме того, «Салават Юлаев» продлил на два года двусторонний контракт с защитником Станиславом Гареевым.
Напомним, что в апреле у «Салавата Юлаева» сменился главный тренер. На смену Эркке Вестерлунду пришел воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин.СпортХоккей Башкортостан
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