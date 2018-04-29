Юрий Дудь назвал «Мордовия Арену» самой уютной

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По мнению журналиста Юрия Дудя, «Мордовия Арена» в Саранске – самый уютный стадион-участник чемпионата мира по футболу.



«Мордовия Арена. В самом маленьком городе турнира построили один из самых уютных стадионов. В основе проекта образ Солнца – главного символа древних легенд и мифов мордовского народа. 25 июня здесь сыграет Криштиану Роналду. Билеты на этот матч уже давно раскуплены», — цитирует Дудя «ФедералПресс».

Также он посоветовал своим зрителям посетить «Нижний Новгород Арена» и «Волгоград Арена».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи примут 11 городов страны.