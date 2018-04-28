РПЦ объяснила, почему освятили «Самара Арену»

«Самара Арену» освятили в рамках «общехристианской традиции – начинать любое доброе дело, особенно важное и масштабное, с молитвы, с обращения к Богу, чтобы на этом деле было Его благословение», заявил пресс-секретарь Самарской епархии РПЦ – иерей Максим Кокарев.



Так он объяснил изданию «ФедералПресс» процесс освящения стадиона митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием.

Глава Самарской епархии посетил стадион 28 апреля в сопровождении врио вице-губернатора Александра Фетисова. После публикации фотографий с освящения, пользователи соцсетей начали высказывать версии о ненадежности конструкции стадиона. Отметим, что все это происходит накануне тестовых матчей «Самара Арены» в преддверии чемпионата мира по футболу.