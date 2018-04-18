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Происшествия

Владельцев Дворца спорта в Нижнем Новгороде заподозрили в краже электричества на 9 млн рублей

17:40, 18.04.2018

Против собственников нижегородского Дворца спорта возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном энергопотреблении. Сумму ущерба предварительно оценили в 9,4 млн рублей.

Расследование начали после заявления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго». Предприятие зафиксировало факт неучтенного энергопотребления, пишет «ФедералПресс».

Во время проверки энергоустановок Дворца спорта сотрудники энергокомпании и полицейские нашли перепрограммированные приборы учеты. Завод-производитель счетчиков подтвердил факт вмешательства в работу приборов.

Происшествия
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