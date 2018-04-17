Сбитая поездом жительница Пензы отсудила у РЖД пожизненную выплату почти 10 тыс. рублей

Жительница Пензы, сбитая поездом «Адлер – Воркута», отсудила у ОАО «РЖД» пожизненную выплату для возмещения вреда здоровью в 9 874 рубля.



Кроме этого Ленинский райсуд обязал РЖД выплатить потерпевшей 355 тыс. рублей в качестве компенсации и 15 тыс. рублей судебных издержек, сообщает «ФедералПресс».

Поезд сбил 51-летнюю женщину на третьем километре пикета № 3 перегона «Пенза-1 – Пенза-4». Потерпевшая через суд потребовала от РЖД единовременную компенсацию из-за потери профессиональной трудоспособности.

Также она просила обязать монополию пожизненно выплачивать ей 24,7 тыс. рублей (с последующей индексацией) в качестве неполученного заработка из-за потери трудоспособности.