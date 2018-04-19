В Удмуртской ТОСЭР зарегистрировали первого резидента

Первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Сарапуле стало ООО СП «Техника».



Заявку предприятия одобрили 28 февраля. Компания собирается производить в ТОСЭР части измерительных приборов, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Удмуртии.

Также отмечается, что заявка еще одного предприятия – ООО «КомАР» — еще рассматривается.

ТОСЭР в Сарапуле создали в 2017 году, в соответствии с постановлением правительства РФ. За 2018-2020 годы в территорию вложат 8,95 млн рублей. За это время на территории должно появиться 62 новых рабочих места, а объем производства должен превысить 174 млн рублей.