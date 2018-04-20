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В Башкирии запустят производство специального медицинского вертолета

21:09, 20.04.2018
В Башкирии запустят производство специального медицинского вертолета
Фото: russianhelicopters.aero

«Кумертауское авиационное производственное объединение» (КумАПП) начнет выпускать новый медицинский вертолет Ка-226Т.

Производить судно будут в двух вариантах: медико-эвакуационный и медико-реанимационный. В первом будут носилки и оборудование для транспортировки двух пострадавших. Второй борт позволит оказывать помощь пострадавшему прямо во время полета, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что выпуск спецверсии Ка-226Т уже одобрили в Росавиации.

Справка

Ка-226Т способен осуществлять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, над сушей и обширной водной поверхностью, в ветреную погоду.

Эксплуатационный диапазон температур составляет от -50°С до +50°С при относительной влажности до 100%. Ка-226Т не требует ангарного хранения.

Модификации:

  • Пассажирский вариант позволяет перевозить до 7 человек с высоким уровнем комфорта.
  • Транспортный вариант способен перевозить тонну груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
  • Полицейский вариант вертолета Ка-226Т может перевозить до 6 человек и позволяет эффективно выполнять такие задачи по охране правопорядка, как патрулирование территорий с воздуха, обнаружение и преследование нарушителей, а также управление дорожно-патрульной службой.
  • Поисково-спасательный вариант вертолета Ка-226Т может выполнять задачи в сложных климатических условиях с разным географическим ландшафтом, в том числе в горной местности
  • Две медицинские модификации.

ПромышленностьМашиностроение Башкортостан
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