В Башкирии запустят производство специального медицинского вертолета

«Кумертауское авиационное производственное объединение» (КумАПП) начнет выпускать новый медицинский вертолет Ка-226Т.



Производить судно будут в двух вариантах: медико-эвакуационный и медико-реанимационный. В первом будут носилки и оборудование для транспортировки двух пострадавших. Второй борт позволит оказывать помощь пострадавшему прямо во время полета, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что выпуск спецверсии Ка-226Т уже одобрили в Росавиации.