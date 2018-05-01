«Гордормостстрой» начнет ремонт дорог в Кирове с 10 мая

В этом сезоне подрядчик «Гордормостстрой» отремонтирует в Кирове 42 участка дорог. Работы начнутся 10 мая.

В это время компания приступит к ремонту 26 участков. На пяти из них работы должны быть завершены до 31 мая, передает newsler.ru.

Речь идет об участках улиц Карла Маркса (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенской), Московской (от ул. Набережная Грина до ул. Карла Маркса), Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзной до ул. Азина), Герцена (от Хлебозаводского проезда до ул. Горького и от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и Дерендяева (от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодая Гвардия до ул. Воровского, от ул. Красноармейской до ул. Азина).

На остальных участках работы начнутся позже: к ремонту трех участков подрядчик приступит 1 июня. На четырех участках работы начнутся только 1 августа.

В последнюю очередь начнут ремонтировать улицы Мира (от ул. Сормовской до ул. Монтажников), Металлистов (от ул. Сормовской до ул. Вологодской), Монтажников (от ул. Металлистов до ул. Лепсе), Весеннюю (от дома № 80 до ул. Луганской), Добролюбова, Семаковскую (от ул. Северное кольцо до ул. Карла Маркса) и Чернышевского (от ул. Дзержинского до дома № 49).

Напомним, что «Вятавтодор» и «Гордормостстрой» отремонтируют дороги Кирова за 1,2 миллиарда рублей.