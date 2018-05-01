Казначея Ватикана будут судить в Австралии за домогательства

Кардинал Джордж Пелл, казначей Ватикана, предстанет перед судом Мельбуна по обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Часть из наиболее серьезных обвинений в сексуальных домогательствах к детям против 76-летнего Пелла отклонена. Однако по четырем из них, относящимся к событиям 1970-х годов, кардинал должен быть судим окружным судом присяжных. Сам Кардинал свою вину категорически отрицает.

Первые обвинения были предъявлены Пеллу в июне прошлого года. В настоящее время он продолжает занимать один из высших постов в иерархии Римско-католической церкви, официально оставаясь ее главным казначеем.

