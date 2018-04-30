Сообщение о пожаре ТЦ «Олимп» не подтвердилось

В казанском торговом центре пар из вытяжки вентиляции приняли за дым. Приехавшие на место пожарные факт возгорания не подтвердили, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ информацию о ложном вызове подтвердили. Кроме того, сегодня также поступило сообщение из ТЦ «Миллениум». Как выяснилось, за дым приняли пар на кухне.

Напомним, 26 апреля пожарная сигнализация сработала в ТЦ «ГУМ» в центре Казани. По словам сотрудника охраны, в магазине никаких задымлений не было. В момент эвакуации там находились около 300 человек.