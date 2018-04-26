В Казани эвакуировали ТЦ ГУМ

В Казани сегодня вечером состоялась эвакуация торгового центра ГУМ. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил сотрудник охраны торгового центра.

По его словам, в магазине сработала пожарная сигнализация, однако никаких задымлений не было. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. По данным сотрудника, в торговом центре в момент эвакуации было около 300 человек.

В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» заявили, что пока не располагают информацией об инциденте.