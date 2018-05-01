Россияне потратили на покупку новых автомобилей 498 миллиардов рублей

В 2018 году россияне потратили на покупку новых автомобилей 498 млрд руб., что на 24% больше, чем в первом квартале 2017 года.

Более 90% — 450 млрд руб. — россияне потратили на приобретение иномарок, а оставшиеся 10% — 48 млрд руб. — были потрачены на покупку автомобилей российских марок, сообщает «Автостат».

Самые большие выручки показали Kia — 62,5 млрд руб. (+58%), Toyota — 48,5 млрд руб. (+9%), Lada — 45 млрд руб. (+37,5%), Hyundai — 43 млрд руб. (+35%), Mercedes-Benz — 36 млрд руб. (+7%).

Напомним, в России продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта увеличились на 24,7% и составили 133 177 машин.