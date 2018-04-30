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В Москве начался митинг против блокировки Telegram

14:31, 30.04.2018
В Москве начался митинг против блокировки Telegram
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки мессенджера Telegram.

На месте проведения акции уже находятся более 4,8 тысячи человек, сообщает в Twitter «Белый счетчик». Люди продолжают приходить.

«Тысячи умных, прогрессивных молодых людей на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках. Спасибо!», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем telegram-канале.

Ранее Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сообщение о поддержке акции против блокировки мессенджера.

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