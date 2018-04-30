В Москве начался митинг против блокировки Telegram

В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки мессенджера Telegram.

На месте проведения акции уже находятся более 4,8 тысячи человек, сообщает в Twitter «Белый счетчик». Люди продолжают приходить.

К 14:15 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 4,8 тыс. участников.

Технические рамки открыли для прохода участников. Скорость пропуска через обычные рамки тоже увеличилась. pic.twitter.com/9qyjkyFr7n

— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.

«Тысячи умных, прогрессивных молодых людей на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках. Спасибо!», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем telegram-канале.

Ранее Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сообщение о поддержке акции против блокировки мессенджера.

