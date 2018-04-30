Зампрокурора РТ за год увеличил доход на 15 миллионов рублей

Заместитель прокурора Татарстана Олег Даминов заработал по итогам 2017 года более 17,2 млн рублей. Это следует из декларации, размещенной на сайте прокуратуры РТ.



По итогам 2016 года Даминов задекларировал 2 млн рублей. Таким образом, зампрокурора за год увеличил доход на более чем 15,2 млн рублей.

Также в собственности Даминова появились земельный участок площадью более 1,7 тыс. кв. м и жилой дом — 322,1 кв. м. При этом из декларации зампрокурора исчезли задекларированные в 2016 году земельный участок (1,4 тыс. кв. м), две квартиры (98 и 49 кв. м) и машиноместо. Транспортное средство за Даминовым по-прежнему не числится.

Ранее стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков заработал по итогам 2017 года более 2,7 млн рублей.