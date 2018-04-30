Новости общества

15:57 МСК
Новости раздела
Общество

Зампрокурора РТ за год увеличил доход на 15 миллионов рублей

14:57, 30.04.2018
Зампрокурора РТ за год увеличил доход на 15 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора Татарстана Олег Даминов заработал по итогам 2017 года более 17,2 млн рублей. Это следует из декларации, размещенной на сайте прокуратуры РТ.

По итогам 2016 года Даминов задекларировал 2 млн рублей. Таким образом, зампрокурора за год увеличил доход на более чем 15,2 млн рублей.

Также в собственности Даминова появились земельный участок площадью более 1,7 тыс. кв. м и жилой дом — 322,1 кв. м. При этом из декларации зампрокурора исчезли задекларированные в 2016 году земельный участок (1,4 тыс. кв. м), две квартиры (98 и 49 кв. м) и машиноместо. Транспортное средство за Даминовым по-прежнему не числится.

Ранее стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков заработал по итогам 2017 года более 2,7 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также