Прокурор Татарстана заработал в 2017 году более 2,7 миллиона рублей

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заработал по итогам 2017 года более 2,7 млн рублей. Это следует из декларации, размещенной на сайте прокуратуры РТ.



Доход прокурора практически не изменился по сравнению с прошлым годом, тогда Нафиков заработал 2,66 млн рублей.

В совместной собственности Нафикова и супруги числятся земельный участок площадью 610 кв. м и дача — 132 кв. м. Также в собственности прокурора автомобиль Nissan X-Trail, мотоцикл BMW F 650 GS, мотолодка «Казанка 5М7», автоприцеп для перевозки грузов МЭСА. Состав имущества не отличается от задекларированного в 2015 году.

Отмечается, что супруга прокурора по итогам года заработала 2,8 млн рублей. В ее собственности помимо прочего квартира (169,9 кв. м), два стояночных места и Lexus GX 460.