С начала сезона охоты в Татарстане произошло четыре несчастных случая

В Татарстане с открытия сезона охоты 28 апреля зарегистрировано четыре факта, один из которых со смертельным исходом.



Отмечается, что в Рыбно-Слободском районе 28 апреля в лесопосадке у села Гремячка житель села Биектау выстрелил в односельчанина. От полученного ранения мужчина скончался на месте, передает пресс-служба МВД по РТ. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Кроме того, у села Смысловка житель Нижнекамска выстрелил в своего знакомого. С огнестрельным дробовым ранением правой ягодичной области пострадавший госпитализирован в ЦРБ.

В Бавлинском и Камско-Устьинском районах охотники по неосторожности выстрелили в себя. Так, житель Бавлов выстрелил себе в лицо, а житель Куйбышевского Затона — в левую ногу.

Все происшествия произошли из-за неосторожного обращения с оружием.

Напомним, в Татарстане с 28 апреля откроется весенний охотничий сезон.