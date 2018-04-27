В Татарстане с 28 апреля откроется охотничий сезон

В Татарстане с 28 апреля откроется весенний охотничий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Уточняется, что охота на водоплавающую и боровую дичь будет разрешена с 28 апреля по 7 мая. При этом охотиться на дичь можно только из укрытия.



В весенний период из водоплавающей дичи охота разрешена на селезня и гуся. Из боровой дичи охотиться можно на тетерева и вальдшнепа. При этом охота на тетерева разрешена только в охотничьих хозяйствах «Забава», «Пестречинское», «Караишевское», «Никольское», «Бугульминское», «Поповское», «Юкя» и общедоступных охотничьих угодьях Бавлинского и Бугульминского районов.



Кроме того, в Татарстане продолжает действовать ограничение на добычу серого гуся (занесен в Красную книгу РТ) и глухаря.

В Государственном комитете по биоресурсам напомнили, что у каждого охотника при себе должен быть охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на оружие.



Напомним, что в Казани с 25 мая по 25 июля введут запрет на оборот оружия в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.