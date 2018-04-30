СМИ: посаженный Трампом и Макроном дуб забрали на фитосанитарный карантин

Фото: скриншот видео

Саженец дуба, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, был выкопан и помещен на фитосанитарный карантинный контроль, сообщил источник в Елисейском дворце журналистам франкоязычной версии газеты The Huffington Post.

Отмечается, что дерево было подарком от Макрона во время его официального визита в Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами. Макрон привез саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.

Напомним, на пропажу сегодня обратили внимание зарубежные издания. В качестве доказательства СМИ публикуют фотографии — с дубом и без него.