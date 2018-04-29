СМИ сообщили о пропаже посаженного Трампом и Макроном дуба

Фото: скриншот видео

С южной лужайки возле Белого дома исчезло дерево, посаженное президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, сообщает газета Daily Mail.

В качестве доказательства СМИ публикует фотографии — с дубом и без него. Отмечается, что дерево было подарком от Макрона во время его официального визита в Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами.

Макрон привез саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне, передает «РИА Новости».