Васильев утвердил Барминова на должности министра спорта Кировской области

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о назначении министром спорта и молодежной политики региона Георгия Барминова. До этого чиновник исполнял обязанности главы Минмолодежи области.

«Назначение произошло по результатам квалификационного отбора», — говорится в сообщении правительства области.

Отмечается, что Георгий Барминов окончил ВятГГУ в 2006 году. С 2010 года руководил «Центром международного сотрудничества», реорганизованным в «Центр культуры и туризма Кировской области». В 2016 году стал замминистра спорта Кировской области. Он курировал направление молодежной политики. В октябре того же 2016 года Барминов был назначен исполняющим обязанности министра спорта и молодежной политики.