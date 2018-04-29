В Башкирии ураган снес крыши 10 домов, фермы и детского сада

В Башкирии от сильного ветра пострадали несколько объектов. Ветер снес крыши жилых домов, фермы и детского сада.

Накануне, 28 апреля, в 19.48, поступило сообщение о частичном повреждении кровель шести жилых домов в деревне Ермекеево Ермекеевского района РБ. Выехавшие спасатели обнаружили повреждения еще трех кровель, говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.

Кроме того, в селе Нижнеулу-Елга того же района также повредило кровлю одного из домов.

В Бижбулякском районе ветер снес часть крыши зданий молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», расположенной в селе Елбулак-Матвеевка.

Также пострадала кровля детского сада в селе Бижбуляк. Площадь повреждений составила 168 кв. м.

По данным МЧС, ни в одном случае нет пострадавших либо погибших.