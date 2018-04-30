В Татарстане сегодня ожидается небольшой дождь и до +17

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В Татарстане сегодня, 30 апреля, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике максимальные температуры воздуха днем будут от +12 до +17 градусов.

В Казани столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов выше ноля. В Набережных Челнах — от +12°С до +16°С.