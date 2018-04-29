СМИ: в Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению

Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Al Sumaria.

Всех их обвиняют в участии в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Отмечается, что по данным российского МИДа, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.

Ранее суд Великобритании приговорил организатора взрыва в метро Лондона, 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана Мохаммеда Али, к пожизненному заключению. Напомним, что 15 сентября 2017 года на станции «Парсонс Грин» на западе Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.