В Татарстане подтопило 35 участков и два моста

По состоянию на 29 апреля 2018 года на территории Татарстана в зону подтопления попали 35 приусадебных участков и два низководных моста.



В поселке Салмачи в Казани подтопило 35 придомовых территорий из-за осадков 28 апреля и в ночь на 29 апреля. При этом подтопленных жилых домов нет, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Также в Буинском муниципальном районе затоплены два низководных моста через реку Свиягу, в том числе автомобильный мост между населенными пунктами Кият и Немчиновка, а также между Черки-Кильдуразами и Черки-Бибкеево. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение с 15.00 28 апреля до 8.00 29 апреля.