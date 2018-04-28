Новости общества

15:37 МСК
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

14:36, 28.04.2018
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com

В Татарстане объявили штормовое предупреждение с 15.00 28 апреля до 8.00 29 апреля.

Так, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением до утра 29 апреля, на территории РТ местами ожидаются очень сильный дождь в количестве не менее 50 мм за период времени не более 12 часов и очень сильный ветер порывами 20—25 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Напомним, что в Татарстане сегодня ожидаются дожди и до +19.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров
Официальные партнеры