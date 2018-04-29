ФНС упростила порядок госрегистрации юрлиц и ИП

Федеральная налоговая служба и МФЦ с 29 апреля перейдут на электронное взаимодействие при госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мера должна ускорить процесс предоставления госуслуги в многофункциональных центрах.



МФЦ не будет тратить время на подготовку и отправку в ведомство бумажных документов и на получение ответа, передает «Интерфакс». Отмечается, что обратившийся в ФНС с заявлением о регистрации заявитель получит ответ за такое же время, что и при обращении в налоговый орган — три рабочих дня при первичной регистрации.

С этой же даты при непосредственном обращении в налоговый орган ответ можно будет получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас, что сэкономит налогоплательщику время.



Напомним, порядок госрегистрации утвердили в октябре 2017 года изменениями в закон «О госрегистрации юрлиц и ИП».

Ранее правительство РФ одобрило проект закона об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 до 5 тыс. рублей.