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Правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения

23:23, 19.04.2018 1
Правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения
Фото: pixabay.com

Правительство РФ одобрило проект закона об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 до 5 тыс. рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте кабинета министров.

Документом также предлагается установить размер пошлины в 1,5 тыс. рублей за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения. За выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов пошлина будет в размере 3 тыс. рублей.

По мнению кабмина, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Ранее в Госдуме РФ утвердили законопроект о сокращении срока оформления и выдачи загранпаспортов до трех месяцев.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    У вас некорректная информация. Ссылку делаете на сайт кабмина, а там говорится, что проект одобрен, но не вчера, а летом прошлого года.
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