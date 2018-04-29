В США признали превосходство России в киберпространстве

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер заявил, что США уступают России в сфере кибепространства, несмотря на большой оборонный бюджет.



«Мы недавно приняли оборонный бюджет в размере $700 млрд, и меня интересует, действительно ли мы закупаем оборудование, выпущенное в XX веке. Российский оборонный бюджет составляет $68 млрд, но они [россияне] выглядят более солидно в сфере дезинформации и в киберпространстве», — цитирует телеканал CNN Уорнера.

Отмечается, что Конгресс США принял бюджет объемом $1,3 трлн в марте 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп в соответствии с пунктом 1256 оборонного бюджета США представил Конгрессу доклад о борьбе с «вредоносным российским влиянием».