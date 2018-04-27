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Трамп представил доклад о борьбе с «вредоносным российским влиянием»

08:38, 27.04.2018
Трамп представил доклад о борьбе с «вредоносным российским влиянием»
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп представил Конгрессу доклад о борьбе с «вредоносным российским влиянием». Текст доклада содержит секретные сведения и, возможно, не будет опубликован.

Отмечается, что пункт 1256 оборонного бюджета США обязывает президента представить Конгрессу доклад об операциях в киберпространстве и в информационной сфере.

Госдепартамент и Пентагон должны представить предложения по противостоянию «информационной войне», «вредоносному влиянию» и пропаганде со стороны России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом.

Бюджет требует также сообщить о планах сотрудничества в этих сферах с союзниками США.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Дональд Трамп заинтересован в личном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным.

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