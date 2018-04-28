Замглавы Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленобласти арестовали по делу о растрате 225 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 19 июня 2018 года заместителя руководителя Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша по делу о растрате или присвоении имущества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.



Калниньш был задержан 26 апреля. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, МТУ заключило с ООО «Лидер Транс Групп» контракты на хранение имущества, которое затем было незаконно реализовано. Сумма ущерба составила около 225 млн руб.



Ранее экс-бухгалтеров Росимущества по Московской области задержали за хищение более 150 миллионов рублей.