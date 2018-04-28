В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по России
В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Также авторы инициативы — лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов — предлагают отменить для чиновников ряд «необоснованных привилегий», касающихся медицинского, санаторно-курортного, бытового и пенсионного обеспечения.
«Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — отмечается в документе.
Правительство законопроект не поддержало, мотивировав свое решение тем, что повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено природой их деятельности, передает «РИА Новости».
Отметим, что, по данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в 2017 году составила 118,8 тыс. рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с 2016 годом.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
комментарии
2. ну как представители власть придержащих с ИНЫМИ, чем у 80% моральными ценностями, воспитанные приспособленцами с партбилетами ленинской КПСС, могут пойти на осуществление единственно правильного решения по оздоровлению обстановки на территории нашей Родины?
3. для проформы, чтобы не исходить из собственных предположений по угроблению вопроса о данном законодательном предложении, надо бы ознакомиться с мотивировкой, вернее ФЭО (финансово-экономическим обоснованием) отказа. Где это можно увидеть – на сайте Правительства РФ? Кабинета Министров непонятного государства? Сайте Госдумы?
4. надо понимать высказывание Димули о пенсионном возрасте, как заявку на нахождение на посту премьер Министра непонятного государства до скончания 50 годов 21 века?
5. п.4 к тому, что мы столько будем ожидать грамотного решения по соотношению зарплат, чтоб подтолкнуть экономику?
6. а как исо свёклой в Татарстане – Госдума или Димуля отреагируют? ТВ показало встречу Президента РТ и премьер министра непонятно чего, а про свёклу там ничего не было . которая с чернотой в сетях ..
7. а ещё дэрэктора настаивают что ихня зарплата должна быть минимум в 15 раз выше чем средняя