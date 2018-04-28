В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по России

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Также авторы инициативы — лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов — предлагают отменить для чиновников ряд «необоснованных привилегий», касающихся медицинского, санаторно-курортного, бытового и пенсионного обеспечения.

«Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — отмечается в документе.

Правительство законопроект не поддержало, мотивировав свое решение тем, что повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено природой их деятельности, передает «РИА Новости».



Отметим, что, по данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в 2017 году составила 118,8 тыс. рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с 2016 годом.