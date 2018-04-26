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Здунов о кадровом резерве: призвали из Татарстана, направили на практику в Дагестан

10:02, 26.04.2018
Здунов о кадровом резерве: призвали из Татарстана, направили на практику в Дагестан
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, в том числе с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

В беседе с Путиным Здунов отметил, что его «призвали из Татарстана, но в ходе учебы направили на производственную практику в Дагестан».

«Тоже интересный опыт, не только для меня, но и для всех, потому что мы обмениваемся информацией», — цитируют «Махачкалинские известия» премьер-министра Дагестана.

Ранее «Реальное время» проанализировало доходы ключевых фигур в правительстве Республики Дагестан. Недавно перешедший на работу в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, оказался на данный момент самым богатым чиновником в правительстве Дагестана.

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